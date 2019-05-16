У Франції заарештували лідера терористичної організації ЕТА [ Редактировать ]
Гучний арешт. У Франції затримали колишнього лідера радикального угруповання ЕТА. Йосу Тернера переховувався від правосуддя 17 років. Він утік з Іспанії у 2002 році, після того як Верховний Суд країни видав ордер на взяття його під варту.
Тетяна Логунова продовжить.
Хосе Антоніо Уррутікоечеа, більш відомого як Йосу Тернера, одного з колишніх лідерів баскського угруповання ЕТА заарештували сьогодні вдень. Затримали його в альпійському містечку Салланш під час спільної операції французьких та іспанських правоохоронців.
Офіційний Мадрид на цю подію відреагував блискавично. Прем'єр країни Педро Санчес у соціальній мережі Twitter подякував французьким спецслужбам. Які, вочевидь, і допомогли вийти на слід Йосу Тернера.
Із заявою виступив і міністр внутрішніх справ Іспанії.
"Його арешт був для нас пріоритетним завданням. Навіть назва операції з його затримання демонструє символізм події. Вона називалася "Вкрадене дитинство". І це пов'язано зі звинуваченнями, висунутими Йосу Тернера", - заявляє Фернандо Гранде-Марласка, міністр внутрішніх справ Іспанії.
Офіційний Мадрид підозрює його в причетності до теракту в місті Сарагоса. 32 роки тому члени ЕТА підірвали бомбу біля військової казарми. Тоді загинули 11 людей, серед них і діти.
Верховний Суд Іспанії видав ордер на арешт колишнього лідера угруповання. Питання до нього має і французька Феміда.
"У Франції проти нього відкрито кримінальне провадження. Обидва розслідування - і французьке, й іспанське проводитимуть синхронно", - зазначає Фернандо Гранде-Марласка, міністр внутрішніх справ Іспанії.
На рахунку бойовиків ЕТА, які боролися за незалежність країни басків - регіону на території Північної Іспанії та Південної Франції, більше як 800 людських життів. Вісім років тому угруповання оголосило про припинення збройної боротьби, а торік - про саморозпуск. Утім офіційний Мадрид одразу заявив: бойовикам ЕТА не уникнути покарання.
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