Коаліція країн викрила міжнародну злочинну кібермережу [ Редактировать ]
Міжнародну злочинну кібермережу викрила коаліція з 6 країн. Серед них і Україна. Про завершення спільної операції заявили представники Європолу під час брифінгу у Гаазі.
Крім українських кібер-фахівців, участь у ній брали фахівці США, Німеччини, Грузії, Молдови та Болгарії. Злочинці використовували спеціальну програму, щоб перехоплювати паролі банківських систем і красти гроші. Зламали понад 40 тисяч комп'ютерів. Свої послуги хакери пропонували на російських інтернет-форумах.
"10 обвинувачених із п'яти країн використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення мільйонів доларів з рахунків приватних підприємств і фінансових установ у Північній Америці та по всій Європі. Ми з'ясували, що це було високоорганізоване злочинне угруповання. Кожен його член мав свої обов'язки і відповідав за певний аспект роботи", - говорить Скот Брейді, прокурор.
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