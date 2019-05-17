Контррозвідка СБУ знайшла військове авіаційне озброєння [ Редактировать ]
Арсенал військового авіаційного озброєння знайшли співробітники контррозвідки СБУ на Київщині у Макарівському районі.
Оперативники вилучили пристрої для стрільби некерованими авіаційними ракетами. Їх використовують на гелікоптерах-винищувачах. Встановлено, що зловмисники планували вивезти військовий товар у країни Африки для використання у збройних конфліктах.
по теме
В США создали высокоточную ракету, поражающую лезвиями
В Соединенных Штатах разработали высокоточную ракету R9X, которая способна поражать цель лезвиями, которые выбрасываются из корпуса
В США провели испытание новой баллистической ракеты
В США успешно прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
На Харківщині псевдолікарі катували наркозалежних
Родичі звозили наркозалежних нібито на лікування. Насправді ж хворих били й годували невідомими препаратами
США закупят летальное оружие для Украины
В Конгрессе США утвердили еще 250 млн долларов для Украины
В Израиле произошли массовые столкновения, десятки раненых
Протесты стали причиной девяти пожаров в Израиле