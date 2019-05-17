Разыскивали полгода: в парке нашли скелет мужчины [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая в центральном парке Тернополя рыбаки обнаружили в камышах скелет мужчины, передает "Униан".
При предварительном осмотре судмедэксперт обнаружил на скелете остатки одежды и обуви, которые свидетельствовали, что это мужчина. При нем обнаружили сумку, благодаря документам в ней идентифицирован погибший - житель Тернополя, 1954 года рождения.
По данным правоохранителей, мужчину разыскивали как без вести пропавшего с мая 2018 года. Именно его тело нашли рыбаки. По внешним признакам, скелет пролежал в воде около года. Причина смерти пока не известна, ее установит судебно-медицинская экспертиза. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР (согласно статьи 115 части 1 УК).
Ранее сообщалось, что под Киевом два иностранца похитили мужчину и требовали выкуп.
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