В пятницу, 17 мая в центральном парке Тернополя рыбаки обнаружили в камышах скелет мужчины, передает "Униан".

Читайте также Умер мужчина, который поджег себя на свадьбе

При предварительном осмотре судмедэксперт обнаружил на скелете остатки одежды и обуви, которые свидетельствовали, что это мужчина. При нем обнаружили сумку, благодаря документам в ней идентифицирован погибший - житель Тернополя, 1954 года рождения.

По данным правоохранителей, мужчину разыскивали как без вести пропавшего с мая 2018 года. Именно его тело нашли рыбаки. По внешним признакам, скелет пролежал в воде около года. Причина смерти пока не известна, ее установит судебно-медицинская экспертиза. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР (согласно статьи 115 части 1 УК).

Ранее сообщалось, что под Киевом два иностранца похитили мужчину и требовали выкуп.