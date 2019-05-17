Екзотична негода пронеслася минулої ночі Житомирщиною. Область атакували зливи, град та торнадо. Непритаманне нашим теренам природне явище потрапило на відео очевидців. Загрозлива краса феномену не була оманливою. Боротися з наслідками стихії довелося 35 населеним пунктам області. Станом на сьогоднішній ранок 17 із них залишалися без електрики.

Село Пилиповичі опинилося в центрі стихії. Вчора тут пронісся буревій. На телефон - це зняли місцеві жителі. Смерч розпочався поблизу хати баби Ліди, яка вдома була сама. Каже, перелякалася так, що аж "швидку" викликали.

"Як рване. Повиривало ті планки десь повитягало. Топірички тамо ондо в спальні, то я задав гвозді шукать бігом забивать, бо думаю теє вирве все і хату перекине. Такий вітер був".

Повибивані шибки, зруйнована вщент стеля. Так нині зсередини виглядає хата пенсіонерки Лідії Крикун. У будинку мокро та волого. А ще - знесло дах.

"Як стало шифер перти з хати. Я впала на підлогу лежила на підлогу лежала, бо думаю як я вийду мене вб'є. Чую воно все тріщить, оце вже як перетріщало я вискакую. Кричу: "люди спасите мене, хто спасайте мене", - говорить Лідія Крикун, жителька села Пилиповичі.

У Пилиповичах дахи стихія зірвала на сорока будинках. Люди нині самотужки ремонтують покрівлі. Зрізають повалені дерева. На вулиці Миру бетонні електроопори лягли на землю. Електрики тут немає від учора. На сусідній вулиці вітровий вихор повалив багатотонний трансформатор.

"Епіцентр смерча, бачите, якраз попали ці всі об'єкти попали під дію смерча. Вишку телевізійну розвернуло, нашу трансформаторну порвало. Ну так і полягали опори десь на відстані більше кілометра", - говорить Віктор Лаговський, майстер Новоград-Волинського РЕМ.

Через стихію без електрики понад 40 сіл у Новоград-Волинському районі. Смерч пройшовся ще трьома сусідніми селами. Більш як у семи десятків дворів сіл нині підраховують збитки.

"По селі Анета пошкоджено верхи будинків сараїв, забито коня. У 22 будинках покрівлі пошкоджені. По Пилиповичах майже 40 будинків ви бачите яка страшна ситуація. Території сільської ради надзвичайний стан оголошено", - говорить Надія Панфелюк, голова Пилиповицької сільської ради.

Чиновники кажуть - шкоди заподіяно на більш як 1, 5 мільйона гривень. Обіцяють людям кошти на ремонти. Та люди не чекають на державні гроші. Латають діри як можуть. Хто шифером, а хто й клейонкою. Адже селяни бояться нової стихії. На Житомирщині найближчими днями знову прогнозують дощі.