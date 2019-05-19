В Гондурасе в результате крушения частного самолета с туристами погибли 5 человек, сообщает Reuters.

Как сообщили местные власти, частный самолет упал в море вблизи острова Роатан, который входит в состав Гондураса. В результате катастрофы погибли 5 человек, среди них иностранные туристы и пилот.

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По данным представителя вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Мозы, четверо погибших являются гражданами Соединенных Штатов. При этом, по словам местных властей, погибшие были гражданами Канады.

Отмечается, что авария самолета произошла сразу после его взлета. Причины катастрофы пока не называются.

Раньше сообщалось о том, что вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.