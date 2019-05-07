Трагедия в "Шереметьево": появились данные черных ящиков [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, специалисты получили первые данные речевых самописцев самолета Superjet 100, который разбился в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает "Интерфакс".
Данные самописцев самолета уже скопированы и анализируются.
Отмечается, что скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать аварию.
"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - сказал источник.
Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.
"Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.
Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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