Во вторник, 7 мая, специалисты получили первые данные речевых самописцев самолета Superjet 100, который разбился в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает "Интерфакс".

Данные самописцев самолета уже скопированы и анализируются.

Отмечается, что скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать аварию.

Читайте также Трагедия в "Шереметьево": появились новые шокирующие кадры

"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - сказал источник.

Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.

"Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.