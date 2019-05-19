Масштабные пожары в Одессе: горели склады (видео) [ Редактировать ]
В Одессе загорелся бывший военный склад на 3-й станции Люстдорфской дороги, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области в воскресенье, 19 мая.
На месте работали пожарные. В районе пожара было сильное задымление. Пожар охватил территорию приблизительно в 500 квадратных метров. Пожар потушили в 7:44. Никто не пострадал.
Отметим, что также сегодня в 9:30 в службу спасения поступила информация о том, что на Дальницкой, 33 горят три складских помещения. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. С огнем борются 40 человек личного состава и 11 единиц техники.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве во дворе дома подожгли авто. А также в Киеве загорелся жилой дом.
по теме
В Одессе мужчину жестоко пытали
У бизнесмена под пытками выманили крупную сумму денег
В Гондурасе произошла жуткая авиакатастрофа, есть жертвы
В Гондурасе в результате крушения самолета погибли люди
Возле украинской границы произошло землетрясение
За 130 км от границы Украины в субботу, 18 мая, произошло землетрясение
В Киеве во дворе дома подожгли авто (видео)
В субботу, 18 мая, в Киеве во дворе жилого дома по адресу проспект Мира, 2/3 загорелся
В Кривом Роге маршрутка въехала в остановку с людьми (видео)
17 мая на остановке "Юбилейная" в Днепропетровской области произошла авария