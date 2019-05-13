Под Одессой 6-летний мальчик утонул в бассейне (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 13 мая, в селе в Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок. Об этом в Facebook сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает "Униан".
"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул 6-летний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным. Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", - написал Бойченко.
Фото: facebook.com/bojcenko
Также Бойченко отметил, что семья благополучная. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Киеве похитили 4-летнюю девочку, а также двое старшеклассников открыли огонь по ученикам.
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