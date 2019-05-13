В понедельник, 13 мая, в селе в Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок. Об этом в Facebook сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает "Униан".

"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул 6-летний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным. Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", - написал Бойченко.

Фото: facebook.com/bojcenko

Также Бойченко отметил, что семья благополучная. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Киеве похитили 4-летнюю девочку, а также двое старшеклассников открыли огонь по ученикам.