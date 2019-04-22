В аэропорту Шри-Ланки нашли бомбу [ Редактировать ]
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В главном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает The Sunday Times LK.
Бомбу нашли и обезвредили через несколько часов после серии взрывов в стране. По словам пресс-секретаря военно-воздушных сил Шри-Ланки Гихана Сеневиратне, устройство обнаружили военнослужащие во время патрулирования.
"Была обнаружена труба из ПВХ длиной шесть футов, в которой находились взрывчатые вещества", - сказал он.
Напомним, что на Шри-Ланке растет число жертв восьми взрывов, устроенных террористами в отелях и католических храмах.
Жуткие кадры взрывов на Шри-Ланке смотрите тут.
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