В главном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает The Sunday Times LK.

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Бомбу нашли и обезвредили через несколько часов после серии взрывов в стране. По словам пресс-секретаря военно-воздушных сил Шри-Ланки Гихана Сеневиратне, устройство обнаружили военнослужащие во время патрулирования.

"Была обнаружена труба из ПВХ длиной шесть футов, в которой находились взрывчатые вещества", - сказал он.

Напомним, что на Шри-Ланке растет число жертв восьми взрывов, устроенных террористами в отелях и католических храмах.

Жуткие кадры взрывов на Шри-Ланке смотрите тут.