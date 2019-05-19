Посол США Марі Йованович попрощалася з Україною та розповіла про здобутки останніх років. Відео з останнім зверненням Йованович на посаді посла опублікувало Посольство США в Україні. Посол наголосила на величезному прогресі, якого досягла наша держава з часів Революції гідності. Та підтримала реформування сфер освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Також Йованович прокоментувала результати виборів і наголосила - українці прагнуть не просто змін, а фундаментального перетворення країни.

"Україна досягла надзвичайного прогресу, проте все ще залишається багато роботи. На мою думку, останні вибори засвідчили, що український народ прагне не просто якихось незначних змін, люди хочуть перетворення цієї країни. Українці чітко визначилися, що вони хочуть успішної боротьби з корупцією та перемоги над нею, значних змін в управлінні країною, в стилі повсякденного життя українських лідерів, у тому, як ведеться бізнес", - говорить Марі Йованович, посол США в Україні.