На Рівненщині "чорні" лісоруби влаштували терор лісівникам. Їхні домівки закидають гранатами. Автівки обстрілюють з автоматів. Хто та чому розв'язав війну за ліс? - у сюжеті наших кореспондентів.

Це сліди від куль на службовій "Ниві". Два автомобілі клеванських лісівників обстріляли браконьєри. Вночі у Суському лісництві. Майстер лісу Віктор Фінкевич у машині був сам і без зброї.

"Заблокували мою машину трьома машина, зробили два постріли. Перший в лобове, мені повезло, я пригнувся, а другий в бокове. Почали кричати: відкривай двері. Я закрився в машині. Прорубали скло сокирою. Якраз починали бити, але під'їхав автобус, який віз людей і вони порозбігались", - говорить Віктор Фінкевич, старший майстер лісу.

Зловмисники спалили і свій автомобіль на узбіччі.

"Вернулись. Перевернули цей автомобіль, яким хотіли заїхати. Потім, знову ж таки, вернулися його підпалили. Свій власний автомобіль, облили його бензином, чиркнули запальничкою. Покричали, посміялись з нас і поїхали собі далі", - говорить Петро Кусік, головний лісничий Клеванського лісгоспу.

Обгоріле авто з дороги хтось прибрав. Лісівники припускають, що молодики поверталися на місце злочину. Наразі їхні особи не встановлено.

"Ці люди перешкоджали їх діяльності і потім втікли в сторону Волинської області. Це стаття 342 Кримінального кодексу України, факт опору службовим особам. Санкція статті передбачає позбавленння волі до двох років", - говорить Антон Крук, керівник відділу комунікації ГУНП у Рівненській області.

А це вже дім лісничого з Березнівщини. Кілька днів тому бойову гранату закинули в його будинок.

Боєприпас розірвався у кімнаті, де спить трирічний онук Юрія Гапона, син та його вагітна дружина.

"Практично повністю кімната пошкоджена: потолки, стіни, все. Меблі. Все зруйновано. Добре що нікого не було. Дітей".

Юрій Гапон майже чверть віку очолює одне з найбільших лісництв Березнівського лісгоспу. Упевнений - його хочуть залякати.

"Я думаю, що ми декому заважаємо. Тому що проводимо охорону лісу. Заважаєм декому красти ліс", - говорить Юрій Гапон, лісничий Балашівського лісництва ДП "Березнівський лісгосп".

Нові напади на лісників породжує безкарність "чорних" лісорубів. Від початку року браконьєри не отримали жодного реального покарання. Лише сплатили штрафів на 300 тисяч гривень.

"За перший квартал скоєно 195 лісопорушень. Це самовільних порубок. Сума збитків склала від них завданих лісовому господарству мільйон шістсот сімнадцять тисяч гривень. Це якраз організовані злочинні групи. Вони мають зброю. Вони мають техніку, машини, бензопили", - говорить Віктор Глущик, начальник відділу охорони і захисту лісу Рівненського облуправління лісового та мисливського господарства.

Неозброєні лісівники перед браконьєрами зі зброєю безпорадні. Не те що вберегти ліс, навіть захистити себе вони не можуть. Тому, відтепер у рівненських лісах чергуватимуть спільно з правоохоронцями.