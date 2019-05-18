Порошенко уволил заместителя главы СБУ [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину.
Об этом говорится в тексте указа №280 от 18 мая 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.
"Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в заявлении.
О причинах увольнения не сообщается.
Кроме того, Порошенко уволил посла Финляндии и Исландии.
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