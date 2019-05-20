20 мая - 140-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 225 дней.

Всемирный день метрологии

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой "Метрической Конвенции", которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства.

На основе данной Конвенции была создана межправительственная Международная организация мер и весов.

Читайте также В Украине появится новый праздник

День переводчика жестового языка в Украине

День переводчика жестового языка в Украине появился в календаре праздничных дат в 2009 году. Тогда IV пленум центрального правления Украинского общества глухих, откликнувшись на инициативу Совета переводчиков жестового языка, выпустил постановление об учреждении профессионального праздника.

Это решение поддержали также Всемирная ассоциация переводчиков жестового языка и Европейский форум переводчиков жестового языка.

Цель введения новой даты - привлечь внимание общественности к проблемам лиц с нарушением слуха (полным или частичным), а также подчеркнуть вклад сурдопереводчиков в развитие сообщества глухих.

День банковских работников Украины

Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Украины № 316/04 от 6 марта 2004 года. Государство стремится подчеркнуть важную роль банковской системы и значительный вклад банковских работников в развитие экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.

Именины 20 мая: Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. Связано это с тем, что в этот день в реке купали лошадей. Еще наши предки наблюдали за ласточками и природными явлениями, чтобы определить погоду как на ближайшее время, так и на сентябрь.

Более детально о приметах на 20 мая узнайте по ссылке.