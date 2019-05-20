В понедельник, 20 мая, в Киеве, в связи с проведением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход. Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Twitter.

"Друзья! Внимание! В связи с массовыми мероприятиями в центре столицы, для избежания давки и скопления людей на платформе, станцию "Арсенальная" закрыта на вход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выход станция продолжает работать в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации.