В Киеве закрыли станцию метро "Арсенальная" [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в Киеве, в связи с проведением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход. Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Twitter.
"Друзья! Внимание! В связи с массовыми мероприятиями в центре столицы, для избежания давки и скопления людей на платформе, станцию "Арсенальная" закрыта на вход", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выход станция продолжает работать в обычном режиме.
Ранее мы писали о том, что Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации.
по теме
Владимир Зеленский принес присягу президента Украины
В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине
Под Радой начали подготовку к инаугурации Зеленского (фото)
В Киеве на площади около Верховной рады начали подготовку к инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского
До інавгурації президента у Києві обмежать рух автошляхами
В поліції закликають водіїв уважно обирати шляхи проїзду з шостої ранку і до кінця заходів
Володимир Зеленський закликав українців прийти на інавгурацію
Новообраний президент Володимир Зеленський потребує на інавгурації підтримки українців
Инаугурация Зеленского: когда будет названа дата
30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Следующий важный этап - инаугурация