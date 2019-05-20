Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и выразил поддержку Украине. Он вспомнил о войне на Донбассе и выполнении сторонами Минских договоренностей.

Гутерриш в письме также поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины, пишет Укринформ.

Генсек ООН убежден, что при президентстве Зеленского Украина по-прежнему будет иметь прекрасные отношения с Организацией.

Читайте также Зеленский принял участие в репетиции инаугурации (видео)

Кроме того, координатор системы и вся местная команда ООН в Украине готовы поддерживать будущего президента в воплощении страной Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также содействовать проведению реформ.

"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН чрезвычайно важных усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в решении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, имея целью воплощение Минских договоренностей", - заявил Гуттериш.

Он подчеркнул, что ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Читайте также Порошенко пожелал успешного президентства Зеленскому

"Желаю Вам успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готова Вас в этом поддерживать", - подытожил генсек ООН.

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Торжественные мероприятия начнутся в 10 часов утра. По случаю вступления нового президента в должность в Киев прибудут многие главы государств и их правительств. В связи с этим движение на центральных улицах будет частично или полностью перекрыто.

Стоит отметить, что на официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.