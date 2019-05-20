Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации [ Редактировать ]
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и выразил поддержку Украине. Он вспомнил о войне на Донбассе и выполнении сторонами Минских договоренностей.
Гутерриш в письме также поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины, пишет Укринформ.
Генсек ООН убежден, что при президентстве Зеленского Украина по-прежнему будет иметь прекрасные отношения с Организацией.
Кроме того, координатор системы и вся местная команда ООН в Украине готовы поддерживать будущего президента в воплощении страной Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также содействовать проведению реформ.
"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН чрезвычайно важных усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в решении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, имея целью воплощение Минских договоренностей", - заявил Гуттериш.
Он подчеркнул, что ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.
"Желаю Вам успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готова Вас в этом поддерживать", - подытожил генсек ООН.
Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Торжественные мероприятия начнутся в 10 часов утра. По случаю вступления нового президента в должность в Киев прибудут многие главы государств и их правительств. В связи с этим движение на центральных улицах будет частично или полностью перекрыто.
Стоит отметить, что на официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.
по теме
На інавгурацію Володимира Зеленського прибудуть міжнародні делегації
На інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського прибудуть делегації з десятка країн, а також з НАТО і ЄС
Зеленский принял участие в репетиции инаугурации (видео)
Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации
Инаугурация Зеленского: кто приедет на церемонию
В МИДе обнародовали обновленную информацию об иностранных гостях и делегациях, которые прибудут на инаугурацию Зеленского
Инаугурация Зеленского: Порошенко подписал указ
Также МИД Украины поручено решить вопросы, связанные с приглашением иностранных делегаций на инаугурацию
Инаугурация Зеленского: в НАТО выступили с заявлением
В НАТО рассказали, кто представит альянс на инаугурации Зеленского