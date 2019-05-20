"Мы готовы": Владимир Зеленский показал фото перед инаугурацией [ Редактировать ]
Фото: Facebook
В понедельник, 20 мая, в Киеве проходит инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. Накануне церемонии он опубликовал фото со своей женой в Facebook.
"Новий етап. Ми готовi", - написал он.
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