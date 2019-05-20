В понедельник, 20 мая, в Киеве, в 10:00 состоится инаугурация новоизбранного президента страны - Владимира Зеленского.

Сама церемония будет проходить в Верховной Раде.

Однако Владимир Зеленский пригласил всех украинцев в Мариинский парк, откуда он отправится в Верховную Раду. Жители страны воспользовались приглашением и пришли подержать нового президента.

Здесь на больших экранах можно будет увидеть клятву Зеленского украинскому народу.

В парке уже собираются тысячи людей, большинство из них с флагами, плакатами и символикой команды "Зе". На входе людей обыскивают.

Все с нетерпением ждут приезда Зеленского и признаются, что ожидают от него чего-то грандиозного, думают, что он даже может приехать на велосипеде.

Украинцы активно делятся фотографиями с места инаугурации в Instagram.

Среди людей, которые приехали встретить нового президента, также много звезд шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, что Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации.