Инаугурация Зеленского: как украинцы встречают нового президента (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в Киеве, в 10:00 состоится инаугурация новоизбранного президента страны - Владимира Зеленского.
Сама церемония будет проходить в Верховной Раде.
Однако Владимир Зеленский пригласил всех украинцев в Мариинский парк, откуда он отправится в Верховную Раду. Жители страны воспользовались приглашением и пришли подержать нового президента.
Здесь на больших экранах можно будет увидеть клятву Зеленского украинскому народу.
В парке уже собираются тысячи людей, большинство из них с флагами, плакатами и символикой команды "Зе". На входе людей обыскивают.
Все с нетерпением ждут приезда Зеленского и признаются, что ожидают от него чего-то грандиозного, думают, что он даже может приехать на велосипеде.
Украинцы активно делятся фотографиями с места инаугурации в Instagram.
Запомним этот день) #инаугурация #зеленскийпрезидент #зеленский #зеленський
Публикация от Maryna Shashkova (@politolog.sha)
Публикация от Ира Михайличенко (@ira_gagarins)
#Верховна_Рада #Инаугурация #Красная_дорожка
Публикация от Александр Мельнийчук (@aleksandrmelniichuk)
Среди людей, которые приехали встретить нового президента, также много звезд шоу-бизнеса.
#Верховна_Рада #Инаугурация #Евгений_Кошевой
Публикация от Александр Мельнийчук (@aleksandrmelniichuk)
Публикация от Александр Мельнийчук (@aleksandrmelniichuk)
Ранее мы писали о том, что Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации.
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