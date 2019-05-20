Инаугурация президента: что происходит в Киеве [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, в 10:00 в Киеве состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. О том, что происходит в Киеве пишет "Информатор".
С самого утра в центре столице перекрыли движение автомобилей. Это связано с проведением торжественных мероприятий в Верховной Раде Украины. Из-за этого на дорогах столицы образовались крупные пробки. Состоянием на 08:00 почти все основные магистрали стоят в пробках и тянучках. Самые проблемные участки - мосты. Также загружены и центральные магистрали Киева.
Нацполиция перешла на усиленный режим работы. В центре Киева правоохранителей в два раза больше, чем людей.
Под Верховную Раду приехали друзья Зеленского: Евгений Кошевой, "95 квартал", команда "Днепр", все они представители штаба Зеленского.
На инаугурация приехали также Уляна Супрун и Арсен Аваков.
В здание Верховной Рады не пустили журналистов и видео-операторов. Только фотографов, которые были аккредитованы и имели пропускные удостоверения для посещения ВР.
На проверке при входе, если в личных вещах есть вода или какой-то напиток, заходящих людей просят сделать несколько глотков. Также один за другим стоят несколько кордонов с полицейскими, которые и ведут проверку гостей.
Смотрите также, как украинцы встречают нового президента.
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