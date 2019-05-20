В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. А это значит, что Елену Зеленскую можно официально называть первой леди государства. Так вот именно сегодня она завела себе профиль в социальной сети Instagram.

В течении часа на Елену подписались более 30 тысяч человек.

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Она также опубликовала первые фото с мужем в аккаунте.

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