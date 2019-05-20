Генсек ООН підтримав мирне врегулювання війни на Донбасі [ Редактировать ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав листа новообраному Президенту Зеленському. У ньому висловив підтримку мирному врегулюванню війни на Донбасі та запевнив: ООН й далі сприятиме Києву в подальшому проведенні реформ у країні.
Гутерреш підкреслив: Організація Об'єднаних Націй підтримує незалежність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
по теме
Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому
На інавгурацію Володимира Зеленського прибудуть міжнародні делегації
На інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського прибудуть делегації з десятка країн, а також з НАТО і ЄС
США оприлюднили вимоги до Володимира Зеленського
Американські законотворці чекають від Володимира Зеленського продовження антикорупційних реформ, забезпечення політичної стабільності та економічного добробуту країни
Радбез ООН обговорить мовний закон в Україні
Радбез ООН збереться на засідання через український мовний закон. Цього вимагає Росія, невдоволена тим, що Верховна Рада ухвалила документ про функціонування української як державної
Інавгурація Володимира Зеленського: всі подробиці
Шостий Президент України - Володимир Зеленський - склав присягу українському народові і вступив на посаду глави держави.