Лидирующая на рынке Интернет-рекламы Беларуси компания ARTOX запустила в Украине портал Relax.ua. Проект уверенно занял свою нишу в среде топовых городских порталов благодаря удобному онлайн-сервису бронирования ресторанов и кафе города.

Лидирующая на рынке Интернет-рекламы Беларуси компания ARTOX запустила в Украине аналог сервиса Relax.by. Украинский сайт Relax.ua повторил формат своего белорусского прототипа, завоевавшего 80% отечественного рынка за более чем 12 лет существования. На сегодняшний день Relax.ua уже уверенно занял свою нишу в среде топовых городских порталов и продолжает развиваться.

Суть проекта Relax.ua

В процессе реализации и развития проекта Relax.by компания ARTOX получила многогранный опыт и воплотила в жизнь множество наработок, которые впоследствии были успешно применены при создании аналогичного украинского сайта. В условиях рынка, насыщенного информационными порталами о развлечениях, услугах и заведениях, задача занять лидирующие позиции обещала быть непростой. Однако, Relax.ua это удалось благодаря удобному сервису, который сайт предложил пользователю.

Теперь в рамках одного ресурса можно ознакомиться не только с обзорными информационными материалами, но и воспользоваться каталогом кафе Киева, список которых превышает 2 000 наименований и с каждым днем пополняется. Каждому заведению на сайте отводится персональная страница с данными, включающими в себя местоположение, время работы, характеристику кухни и отзывы пользователей. Дополнительное удобство заключается в возможности забронировать столик в понравившемся кафе или ресторане, не покидая портал. Заказы о резерве принимаются и обрабатываются собственным call-центром Relax.ua.

Удобство сервиса бронирования

Воспользовавшись специальной формой бронирования на сайте, можно зарезервировать столик менее, чем за минуту. Процедура предельно проста – пользователю достаточно указать свой контактный номер телефона и имя, а затем выбрать подходящее время и дату. Указанная личная информация сохраняется в системе, и на последующие заказы уходит еще меньше времени. В поле "Комментарии к заказу" можно добавить те или иные предпочтения: размещение в зале для некурящих, за столиком у окна или на летней террасе и т.д. После отправки запроса о бронировании в течение нескольких минут на указанный номер телефона приходит смс-сообщение с подтверждением заказа. Если в заведении не окажется свободных столиков на запрашиваемое время – об этом также сообщат в смс.

Над выпуском новостей и других информационных материалов на Relax.ua работает полноценная редакция. Это обеспечивает постоянное обновление данных о сезонных, специальных и акционных предложениях ресторанов, баров, кафе и других заведений столицы. А сервис бронирования позволяет оперативно реагировать на них, без необходимости тратить время на поиски контактов и звонки.

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