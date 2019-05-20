Через сильні дощі на Львівщині підтоплені десятки господарств. Подекуди висота води сягає півметра.

Рятувальники посеред ночі відкачували воду з приватних ділянок. А жителів Самбора засипало градом. Крижини діаметром 2 сантиметри люди фотографують та викладають у сомережі.

За прогнозами, така погода триматиметься ще кілька днів.