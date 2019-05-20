Негода на Львівщині: підтоплені десятки господарств [ Редактировать ]
Через сильні дощі на Львівщині підтоплені десятки господарств. Подекуди висота води сягає півметра.
Рятувальники посеред ночі відкачували воду з приватних ділянок. А жителів Самбора засипало градом. Крижини діаметром 2 сантиметри люди фотографують та викладають у сомережі.
За прогнозами, така погода триматиметься ще кілька днів.
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