Прем'єр-міністр Володимир Гройсман іде у відставку [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман іде у відставку. За його словами, відповідну заяву він подасть у середу, 22 травня, після чергового засідання уряду.
Гройсман також сказав, що має намір разом із командою боротися за місце в новому парламенті.
"Я думаю, що ви всі розумієте, що Уряд складає повноваження перед новобраною Верховною радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку, відразу після проведення в середу чергового засідання Уряду. Хочу також підкреслити, що за три роки роботи уряду, мені абсолютно не соромно за те, що нам вдалося зробити і наскільки адекватно ми реагували на ті виклики і кризи, які перед нами стояли. За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу нашої державності і нашої країни. На сьогодні - країна є в доброму стані", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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