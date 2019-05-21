Президент Володимир Зеленський підписав перший указ [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський підписав перший Указ. Він прийняв повноваження Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Документ оприлюднений на сайті Глави держави. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський склав присягу і став шостим Президентом України.
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