Найдена новая польза кофе [ Редактировать ]
Ученые из Техасского университета в США доказали, что кофе повышает подвижность мышц кишечника и подавляет рост бактерий вне зависимости от содержания кофеина. Об этом сообщает EurekAlert!.
В ходе эксперимента, крысам давали обычный кофе и без кофеина в течение трех дней.
Специалисты проследили за изменениями в микробном составе экскрементов грызунов и обнаружили, что общее количество бактерий уменьшалось.
Кроме того, воздействие 1,3% и 3% раствором кофе на культуры кишечных микроорганизмов в чашках Петри также подавляло рост бактерий.
После приема кофе мышцы в нижних отделах толстого кишечника крыс стали лучше сокращаться. Кроме того, напиток стимулировал реакцию мышц при непосредственном воздействии на ткани в лабораторных условиях.
Кофе без кофеина оказывал схожий эффект.
Результаты указывают, что необходимы дополнительные исследования для определения эффективности кофе в лечении послеоперационного запора или кишечной непроходимости.
Кроме того остается выяснить, благоприятствует ли кофе нормальной микрофлоре кишечника или патогенной.
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