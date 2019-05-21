В Украине стартовало ВНО: что обязательно нужно взять на экзамен [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).
Первым будет оцениваться уровень знаний по математике. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.
При себе необходимо иметь:
- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорт,
- приглашение-пропуск для участия в ВНО.
Если участник тестирования не будет иметь при себе хоть одного из этих документов, его не допустят до пункта ВНО.
Смотрите также все даты тестирования в 2019 году.
по теме
ВНО-2019: даты тестирования и необходимые документы
21 мая в Украине стартует внешнее независимое оценивание 2019 года и продлится до 13 июня
ВНО-2019: появился график проведения экзаменов
Внешнее независимое оценивание (ВНО) стартует 21 мая
ВНО-2019: когда регистрироваться
Определенные категории абитуриентов смогут зарегистрироваться на прохождение ВНО-2019 в дополнительный период, который продлится с 3 по 20 мая
Порошенко встретился с международными партнерами в новом офисе
Во вторник, 21 мая, Петр Порошенко провел встречи с международными партнерами в новом офисе
Комфортная жизнь в контакте с природой в новостройках Броваров "Квартал Аллей"
Если вы решили купить загородное жилье под Киевом, устав от напряженного ритма мегаполиса, то проект нового жилого комплекса новостроек в Броварах "Квартал Аллей" - оптимальный выбор для вас.