Во вторник, 21 мая, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).

Первым будет оцениваться уровень знаний по математике. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.

При себе необходимо иметь:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт,

приглашение-пропуск для участия в ВНО.

Если участник тестирования не будет иметь при себе хоть одного из этих документов, его не допустят до пункта ВНО.

Смотрите также все даты тестирования в 2019 году.