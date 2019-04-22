ВНО-2019: когда регистрироваться [ Редактировать ]
Определенные категории абитуриентов смогут зарегистрироваться на прохождение ВНО-2019 в дополнительный период, который продлится с 3 по 20 мая. Об этом заявил и.о. председателя Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время пресс-брифинга, передает УНН.
"В первой половине мая, с 3 по 20 числа, продлится дополнительный период регистрации. Учитывая, что определенные категории лиц не имели возможности зарегистрироваться по объективным обстоятельствам во время основного периода регистрации, мы предоставляем им такую возможность", - отметил Бойко.
Ранее сообщалось, что известно о новом президенте Украины, а также что Вакарчук резко высказался о выборах.
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