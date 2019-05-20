Мужчина поймал крокодила голыми руками (видео) [ Редактировать ]
Житель Австралии поймал небольшого крокодила голыми руками прямо в воде, сообщает dailymail.co.uk.
Николас Миляри Фитцпатрик с детства занимался охотой, но долго не практиковался. Мужчина решил проверить остались ли у него навыки поймав крокодила. Его охоту на рептилию очевидцы сняли на видео.
На кадрах видно, как мужчин зашел воду по колено и хватает небольшого австралийского узкорылого крокодила. Австралиец продемонстрировал свою добычу на камеру и отпустил рептилию.
Фицпатрик отметил, что никогда ранее не ловил крокодилов, но был уверен, что сделает все правильно.
Ранее мы писали о том, что люди копировали смешные реакции питомцев на фото, а также на пляже нашли рыбу с "человеческими" зубами.
по теме
На пляже нашли рыбу с "человеческими" зубами (фото)
В США гуляющая по пляжу местная жительница Малеа Барроуз с ребенком обнаружила необычную мертвую рыбу
Конфуз дня: люди скопировали смешные реакции питомцев (фото)
Все началось, когда 24-летний Лиам Райс опубликовал в Twitter забавные фотографии со своей собакой по кличке Луна
Под Запорожьем убили ветерана АТО
В Запорожской области в городе Энергодар обнаружили мертвым участника АТО
День Европы: что вы не знали о празднике
День Европы - праздник мира и единства стран-членов Европейского Союза
В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу на острове Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее