Житель Австралии поймал небольшого крокодила голыми руками прямо в воде, сообщает dailymail.co.uk.

Николас Миляри Фитцпатрик с детства занимался охотой, но долго не практиковался. Мужчина решил проверить остались ли у него навыки поймав крокодила. Его охоту на рептилию очевидцы сняли на видео.

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На кадрах видно, как мужчин зашел воду по колено и хватает небольшого австралийского узкорылого крокодила. Австралиец продемонстрировал свою добычу на камеру и отпустил рептилию.

Фицпатрик отметил, что никогда ранее не ловил крокодилов, но был уверен, что сделает все правильно.

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