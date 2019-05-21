Дикий леопард забрів у спальний район індійського міста Навсарі. Там хижак травмував одного з мешканців. А далі заскочив на балкон будинку. Жителі викликали рятувальників і вже разом заходилися ловити небезпечного звіра.

Це виявилося непросто, сильна тварина весь час уникала пасток. Але зрештою її таки спіймали. Хижака зв'язали та вивезли подалі в хащі.