Дикий леопард забрів у спальний район міста [ Редактировать ]
Дикий леопард забрів у спальний район індійського міста Навсарі. Там хижак травмував одного з мешканців. А далі заскочив на балкон будинку. Жителі викликали рятувальників і вже разом заходилися ловити небезпечного звіра.
Це виявилося непросто, сильна тварина весь час уникала пасток. Але зрештою її таки спіймали. Хижака зв'язали та вивезли подалі в хащі.
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