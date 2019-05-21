Экс-глава Конституционного суда обжаловал свое увольнение [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, бывший глава Конституционного суда (КС) Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение. Об этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур.
В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева. Истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.
Федур считает это дело чрезвычайно простым. "В этом деле нет никаких политических аспектов", - сказал он.
Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.
Ранее мы писали о том, что главу Конституционного суда отправили в отставку, а позже в СМИ появилась информация о том, что был избран новый глава КС.
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