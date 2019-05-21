"Энергорынок" готов выполнить закон и способствовать запуску реформы - Юрий Гнатюк [ Редактировать ]
ГП "Энергорынок" готов выполнить все требования, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Об этом сообщил Юрий Гнатюк во время обсуждения.
"Сегодня я хотел бы сказать, что на нас (ГП "Энергорынок" - ред.) лежит ответственность за выполнение условий закона ("О рынке электроэнергии" - ред.), и мы их выполним. Программные комплексы мы запустим. Технические нюансы - первые на очереди с нашими импортерами, с НЭК "Укрэнерго", я надеюсь, мы их решим к назначенной дате 1 июля", - отметил директор ГП "Энергорынок".
По его мнению, два года на запуск новой модели рынка электроэнергии, которые были у Украины, - жесткие условия, они стимулировали к напряженной работе.
"Два года - это рекорд Гиннеса. Такого не было нигде. Мало того, мы уже прошли первый этап - это розничный рынок", - отметил Юрий Гнатюк. Он высказал надежду, что другие участники рынка также будут готовы к очередному этапу энергореформы, стартующему с 1 июля 2019 года, как предусмотрено законом "О рынке электроэнергии".
Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.
Как ранее сообщалось, по мнению экс-министра энергетики, энергоэксперта Ивана Плачкова, субъекты энергорынка готовы к открытию розничного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, и откладывать внедрение реформы нельзя.
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