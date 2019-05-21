Ко Дню Киева в столице проведут бесплатные экскурсии (список) [ Редактировать ]
Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков проведет бесплатные экскурсии ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая, сообщает пресс-служба КГГА.
"Проект подарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверам и паркам столицы с лучшими профессиональными гидами города", – говорится в сообщении.
На выбор предлагается семь экскурсий:
- прогулка "От "Фараона" до "Рейтера" 11:00;
- прогулка "Киевские дворики" в 12:00;
- экскурсия "Владимирская горка" в 15:00;
- экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15;
- экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15;
- экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00;
- обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.
Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 044-362-30-59 или на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку "+".
Раньше сообщалось о том, когда празднуют День Киева.
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