Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков проведет бесплатные экскурсии ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая, сообщает пресс-служба КГГА.

"Проект подарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверам и паркам столицы с лучшими профессиональными гидами города", – говорится в сообщении.

На выбор предлагается семь экскурсий:

прогулка "От "Фараона" до "Рейтера" 11:00;

прогулка "Киевские дворики" в 12:00;

экскурсия "Владимирская горка" в 15:00;

экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15;

экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15;

экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00;

обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.

Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 044-362-30-59 или на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку "+".

Раньше сообщалось о том, когда празднуют День Киева.