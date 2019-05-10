День Киева традиционно в Украине празднуют в последние выходные дни мая. День праздника не всегда совпадает с предыдущим годом, но всегда приходится на последнее воскресенье мая.

В этом году празднование Дня города киевляне и гости столицы будут отмечать официально 26 мая.

В честь 1537-летия в городе пройдет много праздничных мероприятий, Всеукраинский велодень и традиционный 27-й Пробег под каштанами.

Раньше сообщалось о том, когда в Украине празднуют день матери. Читайте также: Пасха-2019: как отмечают праздник в разных странах мира.