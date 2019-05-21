У Великій Британії назвали кандидатуру нового прем'єр-міністра [ Редактировать ]
Прем'єрські перегони у Великій Британії. Тереза Мей пообіцяла залишити офіс на Даунінг-стріт. І вже за кілька тижнів країна може отримати нового прем'єр-міністра. Хто замінить Терезу Мей на головній посаді країни - розповість Світлана Чернецька
Ось він - найімовірніший наступник Терези Мей. Борис Джонсон один із найвпізнаваніших британських політиків. Колишній мер Лондона ніколи не приховував своїх лідерських амбіцій. Напередодні референдуму він очолив кампанію за Брекзит. І досі наполягає на жорсткому розірванні стосунків Британії та ЄС. Через це навіть пішов з посади міністра закордонних справ.
"Ми на межі історичної помилки. Тож я просто скажу - якщо ми не змінимо напрямку, залишимося в митному союзі ЄС, на єдиному ринку, то будемо змушені приймати правила, а не створювати їх", - говорить Борис Джонсон претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.
За даними букмекерів, у Джонсона наразі найбільше шансів заїхати до офісу на Данінг-Стріт, 10. Утім, у політика чимало конкурентів. Серед них і Андреа Ледсом по суті, представник прем'єра в парламенті. На минулих виборах голови партії Ледсом була у фіналі. Та в останній момент зняла свою кандидатуру на користь Терези Мей через невдале інтерв'ю. У ньому сказала, що буде кращим прем'єром, оскільки має дітей, на відміну від Мей.
"Багато людей приголомшені результатом референдуму з Брекзиту. Але я скажу їм так: не бійтеся, ми не перестали дбати одне про одного, любити свої сім'ї та своїх дітей. Ми не перестали любити свою країну. Ми просто заново відкрили свою свободу", - говорить Андреа Ледсом лідер палати громад парламенту Великої Британії.
Ледсом, як і інші найближчі соратники Терези Мей, поки що не квапиться офіційно висувати свою кандидатуру. Але й "ні" - не каже.
"Не будемо поспішати, побачимо, що буде далі. У нас ще буде час обговорити рішення, але наразі головне питання - і це те, чого люди хочуть від мене та всіх інших політиків - це здійснити Брекзит. Поки що я лише можу підтвердити, що хочу довести цю справу до кінця разом з моїми колегами з уряду", - говорить Джеремі Гант, міністр закордонних справ Великої Британії.
Ще з десяток політиків можуть позмагатися за офіс на Даунінг-стріт. А офіційно кампанія почнеться лише після оголошення Терези Мей про відставку. Це може статися вже на початку червня. Після чергового провалу в парламенті її угоди щодо Брекзиту, четвертого за рахунком.
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