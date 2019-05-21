Зеленский назначил первого помощника президента [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил первого помощника президента Украины. Им стал Сергей Шефир.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.
Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.
Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.
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