Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил первого помощника президента Украины. Им стал Сергей Шефир.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.