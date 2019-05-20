В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский по время инаугурационной речи обратился к украинским эмигрантам с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания.

Также президент пообещал восстановить им гражданство.

Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов - тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь к всех украинцев на планете. Вы нам очень нужны.

"Я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину домой. Привезите, пожалуйста, свои знания. Все это поможет начать новую эпоху", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что это "возможно, это и есть наша национальная идея".

Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине. Также он заявил о роспуске Верховной Рады.