Зеленский просит украинцев вернуться в страну [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский по время инаугурационной речи обратился к украинским эмигрантам с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания.
Также президент пообещал восстановить им гражданство.
Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов - тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь к всех украинцев на планете. Вы нам очень нужны.
"Я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину домой. Привезите, пожалуйста, свои знания. Все это поможет начать новую эпоху", - сказал Зеленский.
Также он отметил, что это "возможно, это и есть наша национальная идея".
Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине. Также он заявил о роспуске Верховной Рады.
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