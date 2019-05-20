В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи обратился к украинцам с просьбой не вешать своих портретов в кабинетах.

Вместо этого он предложить вешать портреты своих детей и смотреть им в глаза перед каждым решением.

Я хочу, щоб в ваших кабінетах не було мого портрету. Бо президент - не ікона. Повісьте краще портрети ваших дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также что Владимир Зеленский получил удостоверение президента.