"Я не хочу видеть своих портретов": Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи обратился к украинцам с просьбой не вешать своих портретов в кабинетах.
Вместо этого он предложить вешать портреты своих детей и смотреть им в глаза перед каждым решением.
Я хочу, щоб в ваших кабінетах не було мого портрету. Бо президент - не ікона. Повісьте краще портрети ваших дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также что Владимир Зеленский получил удостоверение президента.
по теме
Зеленский просит украинцев вернуться в страну
В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский по время инаугурационной речи обратился к украинским эмигрантам
Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
В понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил о роспуске Верховной Рады Украины
Владимир Зеленский получил удостоверение президента
В понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский во время церемонии во инаугурации получил удостоверение президента Украины
Инаугурация Зеленского: как украинцы встречают нового президента (фото)
В понедельник, 20 мая, в Киеве, в 10:00 состоится инаугурация новоизбранного президента страны - Владимира Зеленского
До інавгурації президента у Києві обмежать рух автошляхами
В поліції закликають водіїв уважно обирати шляхи проїзду з шостої ранку і до кінця заходів