Володимир Зеленський призначив очільника Адміністрації президента [ Редактировать ]
І вже під вечір спікер парламенту Андрій Парубій оголосив, що все-таки скликає завтра позачергове пленарне засідання. Воно має розпочатися рівно опівдні.
Також увечері глава держави призначив очільника своєї адміністрації. Ним став його вже колишній радник, адвокат Андрій Богдан.
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