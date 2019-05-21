Північний апеляційний суд столиці прийняв рішення на користь скандального підприємства, яке пов'язують із рейдерськими атаками на найбільшого переробника сої в Новій Каховці. Більше - у нашому матеріалі.

"Каховка-протеїн-Агро" - найбільший переробник сої в Україні. Вже не перший рік підприємство, яке дає роботу тисячам людей, намагаються захопити рейдери.

Молодики з арматурами, тітушки і справжні бойовики зі зброєю. Як кажуть у керівництві - за нападами стоять колишні власники заводу - компанія "Каховка-Пром-Агро". Ще 2009 року нечесні підприємці взяли у банку "Надра" величезні кредити на сотні мільйонів гривень під заставу заводу, і не повернули. Банк забрав за борги і передав іншій компанії - "Каховка-Протеїн Агро".

Законність цього рішення підтвердив Верховний суд України. Утім, відтоді завод переживає постійні атаки. У "Каховка-Пром-Агро" вважають, що повернули банку борг у 258 мільйонів гривень, спираючись на рішення Господарського суду Києва за минулий рік.

У банку подали апеляцію. Її вже два місяці розглядав Північний апеляційний господарський суд. Сьогодні, на початку засідання, представники "Надра-банку" оголосили суддям відвід начеб-то за спроби затягнути справу.

"Відводом суду стала ухвала винесена попереднім засіданням про витребування додаткових пояснень сторонами", - говорить Роман Присяжнюк, головний юрисконсульт, адвокат ПАТ КБ "Надра Банк".

Далі, слово взяли представники сторін. У "Каховка-Пром-Агро" вимагають скасувати рішення Господарського суду столиці, який став на сторону компанії. Начебто через невірну мотивацію служителів Феміди.

"Просимо скасувати його повністю і прийняти нове рішення про відмову у позові не через порушення позовної давності, а через відсуність причини для задоволення позовних вимог", - говорить Олена Масутина, представник "Каховка Пром Агро".

Натомість, у банку заявлять - факту взаємозаліку при поверненні боргу, про що кажуть у компанії не було.

"Банком виконувалися всі норми закону, у відповідності до законодавства кошти було списано, перераховано в рахунок погашення заборгованості відповідно до договору факт взаємозаліку на який посилалися вдіповідачі не несе жодних юридичних вимог, а значення має зменшення банком надра юрилдичних вимог у межах справи про банкрутство", - говорить Роман Присяжнюк, головний юрисконсульт, адвокат ПАТ КБ "Надра Банк".

Після нетривалих дебатів суд оголошує рішення.

"Апеляційну скаргу товариства "Каховка Пром Агро" задовільнити", - говорить Анатолій Верховець, суддя Північного апеляційного господарського суду.

У "Надра-Банку" вважають судді діяли упереджено!

"Дане рішення вважаємо незаконне. Воно буде оскаржене подана касаційна скарга у визначені строки, тому чекаємо пнвоного тексту щоб зрозуміти суть постанови", - говорить Роман Присяжнюк, головний юрисконсульт, адвокат ПАТ КБ "Надра Банк".

Вже найближчими днями, ознайомившись із повним текстом рішення, тут планують звернутися і касаційною скаргою до Верховного суду України.