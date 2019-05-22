Президент Индонезии Джоко Видодо переизбран на новый срок на выборах, состоявшихся в стране в прошлом месяце. Избирательная комиссия Индонезии сообщила, что за Видодо проголосовали 55,5% избирателей, и он победил своего соперника экс-генерала Прабово Субианто, передает "Радио Свобода".

Выборы состоялись 17 апреля. Избирательная комиссия должна объявить результаты выборов 22 мая. Но из-за опасения протестов и уличных демонстраций в ответ на результаты, их решили обнародовать ранее почти без предупреждения. Субианто ранее заявлял, что обжалует результаты выборов, если победит Видодо.

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По его словам, в голосовании были массовые нарушения. Субианто также спрогнозировал массовые протесты.

Ситуация в стране обострилась после того, как 17 мая полиция сообщила об аресте десятков подозреваемых в терроризме. По данным полиции, задержанные имели связи с экстремистской группировкой "Исламское государство". Их подозревают в планировании взрывов на демонстрациях во время объявления результатов избирателей.

Эксперты называли выборы в Индонезии самым масштабным однодневным голосованием в мире. В этом году впервые выборы президента, двухпалатного парламента, а также региональных и местных законодательных органов в Индонезии проходили в один день.

В стране работало 800 тысяч избирательных участков, на которых работали около шести миллионов людей.

Ранее мы писали о том, что в Индонезии при подсчете голосов умерли более 50 человек.