Девушка из Украины по имени Мария Куприй уже пять лет живет в провинции Нью-Провиденс на Багамах. Многие считают это место роскошным, но мало кто знает, что жизнь там не такая простая, как кажется, а попасть туда можно исключительно по приглашению, или приобретя недвижимость. Об этом пишет gazeta.ua.

Как попасть

Чтобы попасть на острова на постоянное место жительства, нужен договор от компании, которая приглашает вас на работу. При этом оплатит вам жилье и откроет карту резидента или нужно купить недвижимость стоимость не менее $750 тысяч.

Цены

Все продукты привозные, поэтому питаться очень дорого, к тому же высокие налоги. Пучок укропа на рынке обойдется в $7,5 это 195 гривен.

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Салат в ресторане $25, к тому же еще к цене надо заплатить 12 % НДС и 15% за обслуживание. Чтобы экономить, мы с мужем раз в месяц выезжаем с островов и закупаемся продуктами.

Образование

На островах есть школа и детсады, ВУЗов здесь нет, чтобы получить высшее образование надо ехать в другие страны. Дети из богатых семей поступают в вузы Америки и Великобритании.

Сфера обслуживания

Подстричься или покрасить волосы можно в дорогих центрах красоты возле отелей. Маникюр, педикюр следует учиться делать самостоятельно. Стрижка здесь стоит 50-60 долларов. Покраска - 100 долларов.

Работа

Ее почти нет. Местное население работает в отелях на островах. В основном, горничными, уборщицами, массажистами. Редко можно получить приглашение на врачебную деятельность.

Врачи здесь живут роскошно. Имеют зарплату 100 тысяч долларов в год. Стоматологи 150 тысяч долларов. С украинским дипломом сюда попасть трудно. Но если у вас есть диплом Америки или Великобритании, то с радостью пригласят.

Транспорт

В основном все передвигаются самолетами. Багамы - это 700 островов. На некоторых из них нет транспортного сообщения. Есть такие, где работает 1 магазин на весь остров. На островах два международных аэропорта и 65 мелких аэропортов. Самолеты здесь как общественный транспорт. Летают также к Британским островам Кайкос и Теркс.

Ранее мы писали о том, что туристам запретили спать на островах Таиланда.