Потужні повені вирують в американському штаті Оклахома. Їх спричинили рясні дощі. Від негоди потерпають чотири мільйони людей. Під водою опинилися сотні будинків.

Людей із затоплених осель евакуюють рятувальники. Синоптики прогнозують можливий паводок через зливи ще й у Техасі, Луїзіані та Алабамі. А також застерігають про ризик утворення торнадо.