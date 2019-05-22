Із цирку на волю. На Житомирщині рятують бурих червонокнижних ведмедів. У притулку клишоногі проходять курс реабілітації під наглядом ветеринарів. Скількох вдалося врятувати - знає Іванна Ілліна.

Юля, Михасик, Любця та Синок. Донедавна всі вони виконували трюки на циркових аренах. Нині ж, завдяки зоозахисникам, вільних від світла софітів та публіки, чотирилапих повертають до колись звичного для них життя.

"Це як діти маленькі, вони постійно тебе чимось дивують. Синок він питався чотири рази на зиму собі викопати берлогу, щоб лягти спати. От Юля, от вона не бачила взагалі напевно от вона 10 років прожила в клітці метр на метр вона наверно рік спала просто з пеньком у воді", - говорить Наталія Леонова, доглядач за тваринами.

У кожного мешканця тут непросте минуле. Одних змушували ходити по розжареній поверхні, інших тримали в тісних клітках. Тож усі вони потрапили сюди із психологічними травмами.

"Після цирків вони дуже замкнені, дуже налякані, вони, ми їх як привозимо селимо в карантинні бокси і через деякий час ми їх випускаємо. Вони не хотіли виходити з боксів, в цирках їх примушують виконувати трюки, на арені цього не видно, але за лаштунками їх і б'ють і морять голодом, щоб вони на арені могли виступати також їх ставлять на розжарену поверхню, щоб вони танцювали", - говорить Олександр Леонов, завідувач господарства ведмежого притулку.

Наразі у ведмежому притулку живе четверо клишоногих. Колишніх артистів розмістили в просторих вольєрах. Тут і озера, і берлоги, і навіть іграшки. Окрім доглядачів, чотирилапих регулярно оглядають і ветеринари.

"Ми надаємо умови максимально, ми стараємось надати їм умови максимально наближені до дикої природи, зараз в нас приїжджали ветеринари, їм зробили ветогляд, полікували їм зуби, пройшли курс, в каждого своя історія. В одних ведмедів були сустави больні, в інших печінка посаджена, в нас була ведмедиця сліпа", - говорить Олександр Леонов, завідувач господарства ведмежого притулку.

Живе притулок коштом благодійників. Кількох мешканців, які пройшли тут курс реабілітації, передали до інших, із більшими територіями. Адже жити в дикій природі самостійно, за словами фахівців, ці ведмеді більше не зможуть, надто звикли до людей.