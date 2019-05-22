На Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидается град. Об этом "УНН"сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.

"В течение 23 мая на большей части территории Закарпатской области сохранятся значительные дожди, местами сильные ливневые дожди. Днем грозы, в отдельных пунктах град. Во время грозы шквалистое усиление ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину идут грозы и похолодание.