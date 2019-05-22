Дочь Поляковой шокировала новостью о пополнении в семье [ Редактировать ]
Дочь популярной и эпатажной украинской певицы Оли Поляковой Маша вслед за звездной матерью активно публикует в соцсетях свои фото. У девочки уже 100 тысяч подписчиков в Instagram, которых она часто радует новыми постами и подробностями своей личной жизни.
В этот раз Маша Полякова показала милое фото с домашним животным и рассказала о пополнении в семье.
"Пришла пора вас познакомить с новым членом нашей семьи ее зовут Мими и ей 4 месяца это пумеранский веселый шпиц которого мы все очень любим. А у вас есть питомцы , давайте устроим марафон вы снимаете своего питомца в сториз и отмечаете меня, а через неделю я сделаю склейку всех наших четвероногих друзей, жду ваши сториз", - подписала фото дочь звезды.
Пришла пора вас познакомить с новым членом нашей семьи её зовут Мими и ей 4 месяца это пумеранский весёлый шпиц которого мы все очень любим . А у вас есть питомцы , давайте устроим марафон вы снимаете своего питомца в сториз и отмечаете меня а через неделю я сделаю склейку всех наших четвероногих друзей , жду ваши сториз люблю
Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)
Раньше сообщалось о том, что Полякова рассказала, как удачно выйти замуж. А также Полякова обвинила в плагиате американскую звезду.
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