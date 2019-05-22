В Индии дикая мартышка покусала 10 человек, есть жертвы [ Редактировать ]
В Индии дикая мартышка на протяжении девяти дней терроризировала местных жителей, сообщает The Times of India.
Как отмечается, она искусала 10 человек. Один из пострадавших - 60-летний мужчина - скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.
Уточняется, что местные жители, недовольные бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.
Вскоре полиция поймала мартышку. О дальнейшей судьбе животного неизвестно.
Раньше сообщалось о том, что сотрудники сожгли магазин во время попытки кремировать мышь.
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