На Миколаївщині з'ясовують причини пожежі на сміттєзвалищі

Доки одні області потерпають від води, інші від вогню. На Миколаївщині пожежа вирує на сміттєзвалищі. Горить третина території. Чи вдалося загасити вогонь і хто має відповідати за безпеку на полігоні?