Сполучені Штати намагають знайти компроміс щодо закупівлі Туреччиною російських систем С-400, оскільки хочуть і надалі підтримувати відносини з Анкарою, як одним з важливих союзників по НАТО.

Про це у Брюсселі заявив новий головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Тод Волтерс. Нагадаю, два роки тому Анкара домовилася з Москвою про поставку чотирьох дивізіонів російських зенітно-ракетних комплексів С-400 на суму два з половиною мільярди доларів.

США виступили проти угоди, вимагаючи від Анкари відмовитися від російських ЗРК на користь американських систем Patriot.