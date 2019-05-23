США вимагають від Туреччини замінити С-400 на Patriot [ Редактировать ]
Сполучені Штати намагають знайти компроміс щодо закупівлі Туреччиною російських систем С-400, оскільки хочуть і надалі підтримувати відносини з Анкарою, як одним з важливих союзників по НАТО.
Про це у Брюсселі заявив новий головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Тод Волтерс. Нагадаю, два роки тому Анкара домовилася з Москвою про поставку чотирьох дивізіонів російських зенітно-ракетних комплексів С-400 на суму два з половиною мільярди доларів.
США виступили проти угоди, вимагаючи від Анкари відмовитися від російських ЗРК на користь американських систем Patriot.
по теме
США збільшать військову присутність на Близькому Сході
Сполучені Штати можуть збільшити військовий контингент на Близькому Сході - через погіршення ситуації з Іраном
США закликали Туреччину відмовитися від придбання російських систем
США запровадили санкції проти російського заводу "Авангард", який виготовляє зенітно-ракетні комплекси ЕС-300 і ЕС-400
Володимир Гройсман закликав об'єднати зусилля проти будівництва "Північного потоку 2"
Зустрівся Прем'єр сьогодні і з американськими партнерами. Закликав об'єднати зусилля проти будівництва російського транзитного газопроводу Nord Stream 2
Встреча Зеленского с Трампом: что известно
Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с представителями США
Санкции против России: Зеленский выступил с заявлением
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Администрации США и Конгресса