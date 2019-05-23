23 мая, украинский артист Потап (Алексей Потапенко) сделал на всю страну откровенное признание - они с Настей Каменских женятся.

Певец даже посвятил возлюбленной лирический трек под названием "Константа". К поздравлениям уже присоединяются коллеги из украинского шоу-бизнеса и даже их дети. К примеру, сын известной певицы Тины Кароль мило поздравил Потапа и Настю на английском языке.

"Тина Кароль и ее сын Вениамин приветствуют Потапа и Каменских с важным днем в их жизни! Поздравляем!", - написано под опубликованным видео.

Напомним, Потап раскрыл тайну о свадьбе с Каменских. А также Каменских сделала откровенное признание.