Свадьба года: сын Тины Кароль трогательно поздравил Каменских и Потапа [ Редактировать ]
23 мая, украинский артист Потап (Алексей Потапенко) сделал на всю страну откровенное признание - они с Настей Каменских женятся.
Певец даже посвятил возлюбленной лирический трек под названием "Константа". К поздравлениям уже присоединяются коллеги из украинского шоу-бизнеса и даже их дети. К примеру, сын известной певицы Тины Кароль мило поздравил Потапа и Настю на английском языке.
"Тина Кароль и ее сын Вениамин приветствуют Потапа и Каменских с важным днем в их жизни! Поздравляем!", - написано под опубликованным видео.
Тина Кароль и её сын Вениамин поздравляют @realpotap и @kamenskux с важным днем в их жизни! Поздравляем! ❤️ #tinakarol #тінакароль #тинакароль #потапинастя #настякаменских #потап #фантина #bearanddiamond #константа
Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)
Напомним, Потап раскрыл тайну о свадьбе с Каменских. А также Каменских сделала откровенное признание.
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